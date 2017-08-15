lifecell не виключає придбання інших операторів – СЕО

Мобільний оператор lifecell, що належить групі Turkcell, не виключає придбання в майбутньому інших українських операторів і фіксованого, і мобільного зв'язку.

Про це повідомив головний виконавчий директор оператора Ісмет Язиджи під час зустрічі з журналістами в Києві у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми прийшли сюди купувати, а не продавати. Ми віримо в майбутнє українського ринку. Саме тому група Turkcell планує подальші інвестиції в нього, тому що у нас є дуже позитивні сподівання на майбутнє", - сказав він.

Говорячи про своє основне завдання на посаді СЕО lifecell Язиджи зазначив, що ним є трансформація компанії в цифрового оператора, перехід до повної діджиталізації її сервісів.

"Саме цим я займався частково в Білорусі та на Кіпрі", - додав він.

Як повідомлялося, у квітні стало відомо, що Язиджи стане новим СЕО оператора замість Бурака Ерсоя. Раніше він був гендиректором Turkcell на Північному Кіпрі, головою BeST - дочірньої компанії Turkcell у Білорусі.

lifecell є третім за величиною оператором мобільного зв'язку в Україні. Станом на кінець другого кварталу 2017 року активна абонентська база lifecell становить 8,4 млн користувачів.

Турецький постачальник конвергентних телекомунікацій і технологічних послуг Turkcell у 2015 році сконцентрував 100% оператора "Астеліт", пізніше перейменованого на lifecell.