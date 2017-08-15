Ще один банк хоче піти з ринку

Акціонери Промислово-фінансового банку на зборах 15 вересня хочуть розглянути питання припинення банківської діяльності фінансової установи.

Про це банк повідомляє в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, пише FinClub.

Згідно порядку денному зборів, акціонери розглянуть питання про припинення здійснення банківської діяльності ПАТ "Промислово-фінансовий банк" без припинення юридичної особи, а також мають намір затвердити план припинення діяльності.

"На етапі переходу, протягом 6 місяців банк повністю розрахується зі своїми клієнтами, юридичними і фізичними особами за поточними і строковими зобов'язаннями, і продовжить діяльність як фінансова компанія, основним напрямком якої буде кредитування", - повідомили в банку.

"В даний час в банку вже акумульовано достатньо коштів для повного розрахунку", - відзначили в фінустанові.

Промфінбанк заснований в 1997 році. Власником банку є Володимир Матицин.

За даними Нацбанку, на 1 квітня за розміром активів Промфінбанк займав 73-е місце (385,4 млн гривень) серед 90 діючих фінустанов.