РНБО вимагає від "Нафтогазу" проведення тендерів

Рада національної безпеки і оборони наполягає на необхідності проведення "Нафтогазом України" тендерів, пов'язаних з виконанням робіт з модернізації і реконструкції об'єктів газотранспортної системи.

Про це йдеться в протокольному рішенні, прийнятому за підсумками наради у глави РНБО Олександра Турчинова.

"НАК необхідно визначити першочергові заходи щодо проведення планових ремонтів і робіт з модернізації і реконструкції вітчизняної газотранспортної системи", - йдеться в документі.

У ньому ж вказується, що втручання РНБО в це питання обумовлено занепокоєнням за підготовку до опалювального сезону 2017/2018 і "безперебійну роботу ГТС в довгостроковій основі".

"НАК повинен розробити проект довгострокової стратегії компанії, зокрема з урахуванням необхідності забезпечення надійного транспортування газу в країни ЄС і захисту національних інтересів України", - йдеться в документі.

Як повідомляла ЕП, на розробці плану розвитку газотранспортної системи наполягає також Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг.

Занепокоєння державних інститутів за стан ГТС виникло кілька місяців тому - після того як в березні ц.р. у голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва пройшла нарада з питань проекту фінансового плану "Укртрансгазу" на 2017 рік, на якому було прийнято рішення оптимізувати інвестиції в ГТС.

"ПАТ "Укртрансгаз"доручається відкоригувати розглянутий на нараді проект фінансового плану на 2017 рік, з урахуванням вимоги планування фінансування капінвестицій в 2017 році відповідно до негативного сценарію, що передбачає припинення транзиту газу через Україну з 2019 року, в сумі 6,8 млрд гривень", - йдеться в документі.

За даними ЕП, в результаті НАК погодив план капінвестицій "Укртрансгазу" на поточний рік у розмірі 7,3 млрд гривень, в той час як опоненти Коболєва в особі тодішнього віце-президента "Укртрансгазу" Валерія Ноздріна заявляли про те, що мінімальний розмір інвестицій в ГТС на поточний рік повинен бути майже вдвічі більше - 11,8 млрд гривень.

Основна частина різниці між цими двома цифрами (7,3 і 11,8 млрд гривень) являє собою рядок витрат на реконструкцію і технічне переоснащення компресорних станцій системи.

У минулому році головним переможцем тендерів (які згодом були скасовані за ініціативою "Нафтогазу") на виконання цих послуг було "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання", що належить Костянтину Григоришину.

Дмитро Рясний, ЕП