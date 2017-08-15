"Укравтодор" назвав вартість першої в країні платної дороги

Вартість будівництва першої концесійної дороги Київ - Біла Церква складе близько 300 мільйонів доларів.

Про це повідомив радник і.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кава, передає УНІАН.

"Мова йде про абсолютно нову дорогу. Як альтернатива, буде безкоштовна дорога - діюча траса Київ-Біла Церква. Зараз йде підготовка техніко-економічного обґрунтування дороги, тому говорити про точну вартість поки занадто рано, але орієнтовно це буде близько 300 мільйонів доларів", - сказав він.

За словами Кави, будівельні роботи можуть розпочатися в 2019 році і триватимуть до 2021 року.

"Поки говорити про терміни рано, так як необхідно внести зміни в закон про будівництво доріг на основі концесії. Якщо законопроект №6766 буде прийнятий парламентом у 2017 році, то є шанс, що тендер і викуп землі під проект буде здійснений в 2018 році, тоді будівельні роботи можуть розпочатися в 2019 році і триватимуть до 2021 року", - повідомив він.

Також Кава зазначив, що будівництво дороги буде здійснюватися виключно за рахунок коштів інвестора.

"Оскільки ця дорога концесійна, то договір передбачає, що інвестор сам вкладає гроші в цей проект, а потім протягом 25 років експлуатує і стягує плату за проїзд, тим самим покриває свої витрати", - сказав він, додавши, що на даний момент зацікавленість проявляють 5 іноземних компаній, які реалізували концесійні договори по будівництву доріг в країнах Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укравтодор" готується до будівництва першої платної дороги.