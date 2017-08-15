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Приват24 стане доступний для клієнтів інших банків

Вівторок, 15 серпня 2017, 12:55

Додатком для мобільного і онлайн-банкінгу Приват24 зможуть користуватися клієнти інших банків.

Про це повідомляє Liga.net.

На даний момент додатком Приват24 можуть користуватися тільки клієнти Приватбанку.

Але, як повідомляють в головному офісі компанії в Дніпрі, з жовтня цього року його відкриють для клієнтів інших банків.

До цього моменту планується повністю оновити IOS-версію додатка. Оновлення для Android вийде трохи пізніше.

Наразі у додатку понад 9 мільйонів користувачів.

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