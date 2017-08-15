Приват24 стане доступний для клієнтів інших банків
Вівторок, 15 серпня 2017, 12:55
Додатком для мобільного і онлайн-банкінгу Приват24 зможуть користуватися клієнти інших банків.
Про це повідомляє Liga.net.
На даний момент додатком Приват24 можуть користуватися тільки клієнти Приватбанку.
Але, як повідомляють в головному офісі компанії в Дніпрі, з жовтня цього року його відкриють для клієнтів інших банків.
До цього моменту планується повністю оновити IOS-версію додатка. Оновлення для Android вийде трохи пізніше.
Наразі у додатку понад 9 мільйонів користувачів.
powered by lun.ua
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.