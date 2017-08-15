НБУ встановив офіційний курс гривні на вівторок
Вівторок, 15 серпня 2017, 10:03
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до доллара на 15 серпня на 6 копійок та встановив його на рівні 25,63 гривні за долар.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,23 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,2861 гривні.
Нагадаємо, у понеділок, 14 серпня, котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 становили 25,62-25,63 гривні за долар.
Економічна правда
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