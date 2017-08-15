За 6 років Україна досягла найбільшого прогресу в Doing Business - FT

За останні 6 років Україна досягла найбільшого прогресу в рейтингу з легкості ведення бізнесу "Doing Business" серед усіх країн пострадянського простору.

Про це повідомляє Financial Times.

Згідно зі звітом Світового банку, з 2010 року пострадянські держави покращили своє бізнес-середовище більше, ніж решта країн.

Такий розвиток може здатися дивним, якщо врахувати широке занепокоєння щодо впливу державних суб'єктів на правову систему та традиції олігархату на території колишнього Радянського Союзу.

Проте аналіз FT щодо даних Світового банку починаючи з 2010 року показує, що більшість країн які, як стверджується, покращили свою легкість ведення бізнесу, є колишніми комуністами.

Дані Світового банку підкреслюють зусилля економічних реформ України та інших пострадянських держав: Узбекистану, Білорусі, Казахстану та ін.

За даними звіту, країни, рейтинг яких знизився, це Гонконг, Південна Африка, Саудівська Аравія та Венесуела.