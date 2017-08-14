Приватбанк став лідером за відтоком валютних депозитів
Приватбанк став лідером за відтоком валютних депозитів, а Сбербанк — гривневих.
Про це повідомляє Finbalance з посиланням на звітність НБУ.
Як зазначається, за підсумками першого півріччя обсяг валютних депозитів населення в абсолютному вимірі найсуттєвіше скоротився в Приватбанку (-124,3 млн дол); Сбербанку (-69,4 млн дол); ВТБ Банку (-25,3 млн дол); Промінвестбанку (-21,1 млн дол); Укрсоцбанку (-16,4 млн дол).
Водночас обсяг гривневих вкладів населення в січні-червні найсуттєвіше зменшився в Сбербанку (-509,4 млн грн); ВТБ Банку (-301,9 млн грн); Промінвестбанку (-282,3 млн грн); Укрексімбанку (-107,6 млн грн); Ідея Банку (-96,5 млн грн).
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