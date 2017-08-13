Цукерберг запустив у Китаї "таємний додаток" Facebook – NYT

Засновник Facebook Марк Цукерберг в обхід заборон запустив в Китаї додаток для обміну фотографіями, що не носить оригінальне ім'я популярної соцмережі.

Про це The New York Times повідомило близьке до компанії джерело.

До такого кроку компанію спонукало те, що Facebook і багато його додатків заблоковані в Китаї протягом багатьох років.

Додаток називається Colorful Balloons, він схожий на Facebook's Moments. Авторизація в Colorful Balloons відбувається через найбільшу в Китаї соцмережу WeChat.

Додаток випущено без яких-небудь натяків, що соціальна мережа пов'язана з Facebook.

Розробником вказана компанія Youge Internet Technology, що жодним чином не повідомляє про зв'язки з Facebook. Фірма зареєстрована в Пекіні.

У самому Facebook не стали офіційно підтверджувати свою причетність до додатку, однак компанія підтвердила свою зацікавленість у виході на китайський ринок, пише Укрінформ.

Нещодавно Китай заблокував останній не заборонений додаток Facebook. WhatsApp був останнім додатком компанії Facebook, не заборонений на території Китаю; Instagram заблокували в країні в 2014 році, Фейсбук – у 2009-му.