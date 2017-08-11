Всі розділи
Укр / Рус

Uber вбудував в додаток чат, який замінить SMS

П'ятниця, 11 серпня 2017, 19:37

Онлайн-сервіс по замовленню таксі Uber включив в свої додатки вбудований чат, який замінить SMS.

Про це повідомляє TechCrunch.

Як повідомляється, цей чат дозволить водіям і пасажирам спілкуватися безпосередньо після підтвердження поїздки.

Пасажир зможе бачити ім'я водія, марку машини та її номерний знак. Також пасажир зможе відстежувати, коли повыдомлення було доставлено і прочитано.

Водієві додаток буде читати повідомлення вголос.

У водіїв також буде можливість ініціювати чат, але тільки при повній зупинці автомобіля.

Менеджера по продукту Uber Джеремі Лермитт зазначає, що нова функція з'явилася через недостатню функціональність SMS-повідомлень, і тому, що такий спосіб спілкування не передбачає захист персональних даних водія і пасажира.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Uber
Матеріали за темою
Водії Uber навчилися обманювати сервіс, щоб заробляти більше 9 серпня 2017, 15:00
Uber запропонує главі General Electric посаду гендиректора 28 липня 2017, 15:32
Uber запустився в Запоріжжі 27 липня 2017, 11:32
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті