Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 11 серпня на 4 копійки та встановив його на рівні 25,69 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,14 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,2871 гривні.

Нагадаємо, 10 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,67-25,68 гривні за долар.

Економічна правда