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Світовий банк здійснюватиме закупівлі через ProZorro

Четвер, 10 серпня 2017, 13:45

Світовий банк планує закуповувати через ProZorro товари та послуги для своїх проектів в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Як наголошується, Світовий банк завершив оцінку функціонування електронної системи публічних закупівель ProZorro в Україні.

"Метою цієї місії було перевірити, чи відповідає ProZorro вимогам Багатостороннього банку розвитку (MDB - Multilateral Development Bank) щодо проведення електронних публічних закупівель з використанням механізмів електронних реверсивних аукціонів", - повідомляє МЕРТ.

Згідно з повідомленням, в результаті проведення оцінки Світовий банк зробив позитивний висновок щодо використання ProZorro за методами закупівель "Закупівлі у вільній торгівлі" та "Національні конкурсні торги".

"Результати цієї оцінки - основа для прийняття Світовим банком рішень щодо використання системи для проведення закупівель, які ним фінансуються. Оцінка підтвердила, що Світовий банк може використовувати ProZorro для проведення закупівель товарів, послуг та робіт в Україні", - йдеться у повідомленні.

Станом на травень 2017 року загальна економія за завершеними закупівлями, що здійснювались через систему ProZorro, перевищила 16,7 млрд гривень.

Економічна правда

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