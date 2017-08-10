Світовий банк здійснюватиме закупівлі через ProZorro
Світовий банк планує закуповувати через ProZorro товари та послуги для своїх проектів в Україні.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Як наголошується, Світовий банк завершив оцінку функціонування електронної системи публічних закупівель ProZorro в Україні.
"Метою цієї місії було перевірити, чи відповідає ProZorro вимогам Багатостороннього банку розвитку (MDB - Multilateral Development Bank) щодо проведення електронних публічних закупівель з використанням механізмів електронних реверсивних аукціонів", - повідомляє МЕРТ.
Згідно з повідомленням, в результаті проведення оцінки Світовий банк зробив позитивний висновок щодо використання ProZorro за методами закупівель "Закупівлі у вільній торгівлі" та "Національні конкурсні торги".
"Результати цієї оцінки - основа для прийняття Світовим банком рішень щодо використання системи для проведення закупівель, які ним фінансуються. Оцінка підтвердила, що Світовий банк може використовувати ProZorro для проведення закупівель товарів, послуг та робіт в Україні", - йдеться у повідомленні.
Станом на травень 2017 року загальна економія за завершеними закупівлями, що здійснювались через систему ProZorro, перевищила 16,7 млрд гривень.
Економічна правда
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