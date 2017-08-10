Facebook представив потенційного конкурента YouTube
Facebook представив оновлену стрічку для відео Facebook Watch в окремій вкладці, яка полегшить користувачам доступ до відео, не включених до їхньої новинної стрічку, та їхнього обговорення з друзями.
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
Крім того, найбільша соцмережа світу пропонує підписку на контент провідних мовних і спортивних організацій та контент, вироблений на її власні кошти.
З четверга нова функція доступна лише обмеженій кількості користувачів у США, пише TechCrunch, але з часом її буде впроваджено на загальносвітовому рівні.
"Перегляд відео не обов'язково має бути пасивним", - написав у своєму блозі засновник мережі Марк Цукерберг.
Як зазначають експерти, Facebook має намір конкурувати з місцем для розміщення відеофайлів YouTube, корпорацією Disney, яка також вирішила вийти в цей сегмент, і традиційними телеканалами.
Окрему стрічку для відео в Facebook запустили в Америці в минулому році, але досі до неї потрапляли переважно невеликі аматорські ролики або короткі новинні кліпи, зазначає BBC.
Деякі відеопрограми триватимуть понад 10 хвилин - набагато більше, ніж зараз люди дивляться відеоролики в соцмережі.
За словами продакт-менеджера Facebook Деніела Денкера, користувачам подобається випадково натрапляти на відеоролики в їхній стрічці, але їм також до вподоби і окрема стрічка для перегляду відео.
Вкладка Watch буде персоналізованою для кожного користувача: перш за все до неї потраплять програми, які подобаються друзям.
Залишати коментарі та спілкуватися з друзями можна як в процесі перегляду, так і після. Також Facebook пропонує створювати спільноти за інтересами для перегляду відео.
Ринок інтернет-відео може стати для Facebook додатковими джерелом доходу. Поки що ексклюзивні партнери Facebook отримуватимуть 55% прибутку від рекламних вставок, решта відійде соцмережі.
За даними ЗМІ, Facebook вже уклала контракти з компаніями Vox Media, BuzzFeed, ATTN, Group Nine Media та іншими, які орієнтуються на аудиторію віком 30-40 років - так званих "мілленіалів".
Facebook вже підготував для нового сервісу відеопередачі каналу National Geographic, відеоролики жіночої національної баскетбольної асоціації, матчі американської бейсбольної ліги і шоу для батьків від компанії Time Inc.
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.