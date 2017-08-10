Нацбанк знову зміцнив офіційний курс гривні
Четвер, 10 серпня 2017, 09:47
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 10 серпня на 1 копійок та встановив його на рівні 25,73 за долар.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,17 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,2902 гривні.
Нагадаємо, 9 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,72-25,73 гривні за долар.
Економічна правда
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