Нацбанк знову зміцнив офіційний курс гривні

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 10 серпня на 1 копійок та встановив його на рівні 25,73 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,17 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,2902 гривні.

Нагадаємо, 9 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,72-25,73 гривні за долар.

Економічна правда