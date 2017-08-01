Міжбанк: євро продовжує рости
Вівторок, 1 серпня 2017, 17:30
1 серпня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,85-25,87 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,85-25,87 гривні;
Євро - 30,57-30,59 гривні;
Російський рубль - 0,4303-0,4309 гривні.
Нагадаємо, 1 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 10:00 встановилися на рівні 25,80-25,83 гривні за долар, а до 11:00 "підросли" до 25,84-25,86.
Економічна правда
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