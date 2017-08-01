Українці почали купувати більше нових авто - Укравтопром

Липневий ринок нових легкових автомобілів виріс в порівнянні з минулим роком на 16%.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Як зазначається, за місяць українці придбали 6425 машин.

Найбільшу кількість реєстраційних номерів в липні було видано автомобілям марки Toyota – 723 шт.

Другий результат у Renault – 646 нових авто, що на 54% більше, ніж в 2016 р.

На третьому місці Skoda – 500 авто, таким чином, липневий попит на Skoda виріс на 37 відсотків.

Наступна позиція у KIA, автомобілі цієї марки вибрали 489 автомобілістів або на 51% більше, ніж роком раніше.

Замикає п’ятірку лідерів c 40-відсотковим падінням Volkswagen – 478 авто.