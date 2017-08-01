Український виробник соків побудує в Польщі два заводи
Один з найбільших гравців українського ринку та провідний за потужністю виробник концентрованих соків в Європі T.B. Fruit планує побудувати в Польщі два заводи за 50-57 млн євро.
Про це повідомив засновник групи компаній T.B. Fruit Тарас Барщовський, передає "Польське Радіо".
Будівництво першого з заводів може розпочатися вже у 2018 році. Компанія розраховує, що до 2021 року їй вдасться покрити близько 10% світового ринку пектину.
T.B. Fruit веде свою діяльність у Польщі, в Україні та Молдові. Нині до складу групи входять власні садові угіддя, 8 заводів з переробки фруктів та овочів, а також транспортно-логістичний та інжиніринговий бізнеси.
Група виробляє приблизно 100 тис. тонн концентрованого соку в рік.
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