Розробник ПЗ "M.E.Doc" створив безпечне оновлення

Розробник програмного забезпечення податкової звітності "M.E.Doc" "IT-експерт" створив оновлення і гарантуватиме безпечну роботу в програмі.

Про це повідомляється на офіційній сторінці розробника в Facebook.

"Сьогодні ми офіційно передали кіберполіції оновлення 190, яке прибирає шкідливий код (backdoor) з нашого продукту. Після його перевірки Департамент кіберполіції надасть свої висновки, і я сподіваюся, вже завтра ми зможемо його запустити", - зазначила представник компанії.

"Згадане оновлення містить підвищений захист від вірусу-шифрувальника", - наголошується в повідомленні.

Крім того, на веб-сайті "M.E.Doc" розміщено оголошення для користувачів Акредитованого центру сертифікації ключів (АЦСК) "Україна".

"Якщо ви постраждали від атаки і загубили ключі, ми пропонуємо перевидати їх безкоштовно в будь-якому регіональному представництві АЦСК "Україна". Для гарантування безпечного отримання та подальшого використання електронного цифрового підпису рекомендуємо звертатися особисто до директора підприємства", - йдеться в ньому.

Звертаючись до представництва, необхідно надати нові заявки в електронному вигляді (формат .pck) і в паперовому вигляді, підписані кожним з передплатників.

Раніше повідомлялося, що вірус "Петя" запускається через фішингове повідомлення (файл Петя.apx) або оновлення програми M.E.doc. Кіберполіція заявила, що 27 червня о 10:30 ця програма оновилася – і далі шкідливе програмне забезпечення поширювалося за допомогою вразливості в протоколі Samba.

У Microsoft підтвердили, що вірус Petya.A почав розповсюджуватися через бухгалтерський софт M.E.Doc, створений в Україні. Хоча експерти заявляли про безпечність M.E.Doc.

У відповідь Microsoft'у українська компанія заявила, що вихідний код програми "M.E.Doc" не містить команди запуску додатка Windows rundll32.exe, а дані Microsoft TechNet свідчать лише про те, що програма, запущена на зараженому комп'ютері, сама зазнала зараження.

Економічна правда