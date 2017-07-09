Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на понеділок

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на понеділок, 10 липня, на 4 копійки та встановив його на рівні 26,02 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,69 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,3099 гривні.

Нагадаємо, 7 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,03-26,05 гривні за долар.

Економічна правда