Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на понеділок
Неділя, 9 липня 2017, 10:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на понеділок, 10 липня, на 4 копійки та встановив його на рівні 26,02 за долар.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,69 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,3099 гривні.
Нагадаємо, 7 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,03-26,05 гривні за долар.
Економічна правда
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