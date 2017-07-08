В Україні через лізинг здійснюється лише 4% інвестицій - ЗМІ

У розвинених країнах через лізинг здійснюється майже третина інвестицій в основні засоби, в той час як в Україні цей показник в останні роки не перевищує 4%.

Про це йдеться в статті на "Дзеркалі Тижня".

Автор зазначає, що у кризовому 2015 році частка інвестицій, здійснених через лізинг, за оцінками експертів, впала нижче 3%.

"За даними дослідження USAID "Лідерство в економічному управлінні", в країнах ЄС-28 для представників малого та середнього бізнесу лізинг - друге за поширеністю джерело фінансування після кредитних ліній", - йдеться в статті.

Автор вказує, що в Європі 24% лізингоодержувачів є ФОП, або підприємцями, початківцями у власному мікробізнесі.

Лізинг — це підприємницька діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна.

Таке майно є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.