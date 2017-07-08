У Німеччині через вірус Petya не працюють деякі компанії
У Федеративній республіці Німеччина більше тижня не працюють деякі компанії через вірус Petya.
Про це повідомляє DW.
"На деяких підприємствах Німеччини вже більше тижня зупинено виробництво або інша комерційна діяльність", - заявив голова Федерального відомства з безпеки в сфері інформаційної техніки Арне Шенбом.
За його словами, для німецьких компаній комп'ютерний вірус Petya куди більш небезпечний, ніж вважали досі. Він додав, що збитки від цієї шкідливої програми обчислюються мільйонами євро.
Відзначається, що серед німецьких компаній, які постраждали від вірусу, виявився один з лідерів своєї галузі - гамбурзький концерн Beiersdorf.
Як відомо, 27 червня низка українських компаній та банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya.
Вірус шифрував файли на зараженому комп'ютері і виводив на екрані повідомлення з вимогою перевести на вказаний гаманець суму в біткоінах, еквівалентну 300 доларам.
Нагадаємо, більше 40 компаній заплатили вірусу, але так і не отримали ключ для дешифрування файлів.
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