У Німеччині через вірус Petya не працюють деякі компанії

У Федеративній республіці Німеччина більше тижня не працюють деякі компанії через вірус Petya.

Про це повідомляє DW.

"На деяких підприємствах Німеччини вже більше тижня зупинено виробництво або інша комерційна діяльність", - заявив голова Федерального відомства з безпеки в сфері інформаційної техніки Арне Шенбом.

За його словами, для німецьких компаній комп'ютерний вірус Petya куди більш небезпечний, ніж вважали досі. Він додав, що збитки від цієї шкідливої ​​програми обчислюються мільйонами євро.

Відзначається, що серед німецьких компаній, які постраждали від вірусу, виявився один з лідерів своєї галузі - гамбурзький концерн Beiersdorf.

Як відомо, 27 червня низка українських компаній та банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya.

Вірус шифрував файли на зараженому комп'ютері і виводив на екрані повідомлення з вимогою перевести на вказаний гаманець суму в біткоінах, еквівалентну 300 доларам.

Нагадаємо, більше 40 компаній заплатили вірусу, але так і не отримали ключ для дешифрування файлів.

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