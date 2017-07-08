Екс-топ-менеджери "Приватбанку" покинули Україну - ЗМІ

Колишні топ-менеджери "Приватбанку" та члени його кредитного комітету давно покинули Україну, а 11 фігурантів "приватівської" справи оголошено в міжнародний розшук.

Про йдеться у статті "Дзеркала тижня".

Автор припускає, що справу про доведення "Приватбанку" до неплатоспроможності може зайти в глухий кут.

"Чи давно топ-менеджмент банку, як і члени кредитного комітету, з'являлися на публіці, і коли їх востаннє бачили в Україні? За інформацією dt.ua, їх в Україні давно немає, і з'являтися тут вони не планують", - йдеться у статті.

"І що за члени кредитного комітету ходять на допити в ГПУ, до речі, теж неясно, якщо всіх шістьох, за даними видання, екс-власник Приватбанку вивіз із українських колоній у колонії Британські. Хто ж понесе реальну відповідальність за те, що сталося?", - пише автор.

Раніше голова правління націоналізованого "Приватбанку" Олександр Шлапак заявив, що Генпрокуратура відкрила кримінальні справи за ст. 218 і 220, у зв'язку з доведеним банку до неплатоспроможності.

Шлапак уточнив, що мова йде про кредити 36 компаніям на 133 млрд грн, які були видані в жовтні-листопаді 2016 року і за рахунок яких були погашені кредити 193 інших позичальників банку, більше половини яких мали ставку 12-12,5% річних з прив'язкою до курсу долара і реальні заставами.

Глава правління додав, що ставка за новими кредитами становила 10,5% річних, тоді як кредитний комітет банку затвердив ставку 34% річних, а банк залучав кошти Нацбанку під 22%, у фізосіб – під 19%, юросіб – під 14,2%.

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