Французи можуть збудувати в Чорнобилі гігантську сонячну електростанцію - Bloomberg

Україна веде переговори з однією з найбільших компаній Франції Engie SA про побудову велетенської сонячної електростанції, вартістю 1,25 мільярда доларів у зоні відчуження.

Про це повідомляє Bloomberg.

Французька компанія вивчає попереднє економіко-технічне обґрунтування проекту.

"Французький досвід в ядерній енергетиці - це одна з причин, чому ми б хотіли працювати саме з французькою компанією", - сказав міністр екології України Остап Семерак.

Він додав, що французька компанія звернулася до українського уряду після того, як він оголосив про намір розвивати відновлювані джерела енергії в Чорнобилі.

У Engie SA підтвердили, що компанія веде переговори з Україною, але відмовилися розповідати про розмір проекту. За словами Семерака, зараз близько 60 компаній цікавляться реалізацією проектів у зоні відчуження.

Видання зауважує, що на сьогодні в Україні найвищі тарифи на екологічно чисту електроенергію. Кіловат-година коштує 15 євроцентів, в той час як у більшості країн на континенті ціна не перевищує 8,6 євроцентів.

"Це хороша винагорода, але, можливо, не настільки хороша, якщо взяти до уваги всі ризики в країні. В України є хороше сонячне опромінення, але також надто низька довіра інвесторів і надмірна вартість проектів", - прокоментував потенційну угоду аналітик BNEF П'єтро Радоя.

Китайські компанії GCL System Integration Technology і China National Complete Engineering Corp минулого року теж оголосили про будівництво сонячної електростанції потужністю один ГігаВат. Але поки що будівництво не розпочалося.

Економічна правда