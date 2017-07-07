НБУ перерахував до бюджету ще 5 мільярдів гривень прибутку

У п’ятницю Національний банк перерахував четвертий транш прибутку до державного бюджету України обсягом 5 млрд гривень.

Про це повідомляється на сторінці регулятора в Facebook.

Як наголошується, із початку року було уже перераховано три транші прибутку НБУ на загальну суму 20 млрд гривень.

"Таким чином, із загальної суми прибутку НБУ у 44,4 млрд гривень, яка має бути перерахована до бюджету протягом цього року, залишилося перерахувати ще 19,4 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

У НБУ нагадують, що графік перерахування прибутку до бюджету, узгоджений із Міністерством фінансів, передбачає щомісячні транші на співставну суму до кінця цього року.

"Подібні транші покликані згладити вплив змін обсягу коштів уряду на коливання ліквідності банківської системи та сприяти досягненню інфляційних цілей НБУ", - повідомляє прес-служба.

Економічна правда