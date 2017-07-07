У ГПУ пояснили обшуки в "Укргазвидобуванні"

Генпрокуратура підтвердила проведення обшуків в приміщеннях регіонального відділення ПАТ "Укргазвидобування" та підприємствах-підрядниках.

Про це йдеться у повідомленні ГПУ.

Як наголошується, ГПУ спільно з СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

"Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи УГВ діючи за попередньою змовою з службовими особами іноземних компаній, зловживаючи своїм службовим шляхом завищення вартості робіт з гідророзриву пластів, які проводяться на території Полтавської та Харківської областей, протягом 2016-2017 років заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах", - повідомляє прес-служба.

Правоохоронці встановили, що у 2016 році "Укргазвидобування" проведено 4 тендери, щодо проведення робіт із гідророзривів пластів на свердловинах, які перебувають на балансі українського підприємства.

"Умовами таких тендерів було виконання 100 операцій з гідророзривів пласта загальною вартістю близько 400 млн гривень", - повідомляє ГПУ.

"Наразі, на підставі дозволу слідчого судді, у кримінальному провадженні, з метою відшукування оригіналів документів щодо укладання та виконання договорів, проводяться слідчі дії – обшуки в приміщеннях регіонального відділення "Укргазвидобування" та підприємствах підрядниках", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

7 липня стало відомо про обшуки СБУ та ГПУ в компанії "Укргазвидобування".

Нагадаємо, на початку лютого співробітники СБУ і ГПУ вже проводили обшуки в офісах "Укргазвидобування", які знаходяться в Києві і Полтаві. Обшуки в УГВ також проводилися в середині квітня.

Економічна правда