Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 липня на 5 копійок та встановив його на рівні 26,06 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,66 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,3259 гривні.

Нагадаємо, 6 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,05-26,07 гривні за долар.

Економічна правда