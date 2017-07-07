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Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні

П'ятниця, 7 липня 2017, 09:45

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 липня на 5 копійок та встановив його на рівні 26,06 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,66 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,3259 гривні.

Нагадаємо, 6 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,05-26,07 гривні за долар.

Економічна правда

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