НБУ презентує законопроект про валюту до кінця липня - Чурій

У Національному банку завершується розробка законопроекту про валюту.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник голови Національного банку Олег Чурій.

"Ми закінчуємо розробку закону про валюту. Цей закон прийде на зміну тому законодавству, яке є сьогодні, в першу чергу, мова йде про декрет про валютне регулювання і контроль", - заявив Чурій.

За його словами, в документі йтиметься про вільний рух капіталу. НБУ може представити публічно проект закону до кінця поточного місяця.

Нагадаємо, в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і реалізації Комплексної програми розвитку фінансового сектора України до 2020 року Національний банк України продовжує імплементувати норми директив ЄС.

Як повідомлялося, до 2019 року в Україні повинна відбутися повна валютна лібералізація.

Економічна правда