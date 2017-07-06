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Французька Peugeot поглине німецького автовиробника Opel

Четвер, 6 липня 2017, 12:35

Європейська комісія схвалила поглинання німецького автовиробника Opel французьким автомобілебудівним концерном Peugeot Citroen.

Про це повідомляє DW.

Будь-яких додаткових умов щодо угоди антимонопольні регулятори ЄС не висунули.

В результаті угоди Peugeot Citroen як автовиробник вийде на друге місце в Європі, поступившись лише німецькій компанії Volkswagen. До угоди, яку сторони можуть завершити вже в цьому місяці, Opel 88 років перебував у власності американської корпорації General Motors.

Про плани Peugeot Citroen придбати за 1,3 млрд євро у GM її дочірні фірми - німецьку Opel і британський Vauxhall стало відомо ще на початку березня.

Peugeot Citroen, 14% акцій якої володіє уряд Франції, вже мала кілька спільних проектів з General Motors на європейському ринку.

Американський автогігант в останні роки потерпає від збитків у Європі. Після банкрутства в 2009 році, General Motors хотів продати Opel, проте залишив його, щоб зберегти свою присутність на європейському ринку.

У грудні 2013 року американська компанія продала свої 7% акцій Peugeot Citroen після того, як деякі спільні проекти двох компаній виявилися невдалими. Через це Peugeot Citroen довелося взяти кредит у французького уряду.

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