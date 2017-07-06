До зведеного бюджету надійшло 394 мільярди гривень – ДФС

У січні-червні 2017 року до зведеного бюджету надійшло 393,6 млрд гривень, що на 86,5 млрд гривень, або на 28,2%, більше відповідного періоду минулого року.

Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.

Як наголошується, з початку року до державного бюджету забезпечено 307,1 млрд гривень, до місцевих бюджетів – 86,5 млрд гривень.

"Збір коштів до зведеного бюджету у січні-червні 2017 року склав 450,6 млрд гривень, що на 107,4 млрд гривень, або на 31,3%, більше аналогічного періоду минулого року, у т. ч. до державного бюджету – 364,1 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

"Надходження до загального фонду держбюджету у січні-червні 2017 року становили 300,4 млрд гривень. Індикативні показники Міністерства фінансів виконано на 107,6%, додатково забезпечено 21,1 млрд гривень", - повідомляє прес-служба.

Згідно з повідомленням, надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування склали 84,3 млрд гривень, що на 22 млрд гривень більше січня-червня 2016 року.

Економічна правда