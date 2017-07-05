Ложкін та Пивоварський заснували інвестиційну компанію
Секретар Національної інвестиційної ради Борис Ложкін та колишній міністр інфраструктури Андрій Пивоварський створили інвестиційну компанію.
Про це ЕП повідомив співрозмовник з оточення бізнесменів.
За його словами, близько трьох місяців назад Ложкін і Пивоварський почали працювати над спільним проектом — інвестиційною компанією.
"Три місяці вони уже працюють. Є створена юридична особа, але назва поки що робоча. Інвестиційна діяльність, за їх задумом, в перспективі повинна привести до створення інвестиційного фонду десь приблизно у 2019 році. Вони про це незабаром самі оголосять", — пояснив співрозмовник.
Він також додав, що плани у команди амбітні. "Компанія буде інвестувати не тільки в українські проекти. Географія її інтересів — це в тому числі Східна і Західна Європа. Скоріше за все в Європу вони будуть виходити з партнерами", —зазначило джерело.
Говорячи про масштаби компанії, співрозмовник також підкреслив, що засновники планують створити фонд, який за розмірами, наприклад, буде в 10 разів більшим за фонди такої компанії як Horizon Capital. Він додав, що фонд буде оперувати не лише коштом засновників, а й іноземних інвесторів.
Борис Ложкін — екс-голова Адміністрації президента, секретар Національної інвестиційної ради, заступник голови Національної ради реформ України, засновник UMH group.
Андрій Пивоварський — колишній міністр інфраструктури Україніи, фінансист, менеджер, генеральний директор групи компаній "Континіум".
Економічна правда
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