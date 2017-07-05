Ложкін та Пивоварський заснували інвестиційну компанію

Секретар Національної інвестиційної ради Борис Ложкін та колишній міністр інфраструктури Андрій Пивоварський створили інвестиційну компанію.

Про це ЕП повідомив співрозмовник з оточення бізнесменів.

За його словами, близько трьох місяців назад Ложкін і Пивоварський почали працювати над спільним проектом — інвестиційною компанією.

"Три місяці вони уже працюють. Є створена юридична особа, але назва поки що робоча. Інвестиційна діяльність, за їх задумом, в перспективі повинна привести до створення інвестиційного фонду десь приблизно у 2019 році. Вони про це незабаром самі оголосять", — пояснив співрозмовник.

Він також додав, що плани у команди амбітні. "Компанія буде інвестувати не тільки в українські проекти. Географія її інтересів — це в тому числі Східна і Західна Європа. Скоріше за все в Європу вони будуть виходити з партнерами", —зазначило джерело.

Говорячи про масштаби компанії, співрозмовник також підкреслив, що засновники планують створити фонд, який за розмірами, наприклад, буде в 10 разів більшим за фонди такої компанії як Horizon Capital. Він додав, що фонд буде оперувати не лише коштом засновників, а й іноземних інвесторів.

Борис Ложкін — екс-голова Адміністрації президента, секретар Національної інвестиційної ради, заступник голови Національної ради реформ України, засновник UMH group.

Андрій Пивоварський — колишній міністр інфраструктури Україніи, фінансист, менеджер, генеральний директор групи компаній "Континіум".

Економічна правда