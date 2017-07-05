Кібератака Petya.A: Омелян заявляє про мільйонні збитки у міністерстві

Міністерство інфраструктури зазнало мільйонних збитків через кібератаку, що сталася 27 червня.

Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив Associated Press.

"Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що його міністерство зазнало мільйонних збитків через вихід з ладу сотень робочих місць і двох із шести серверів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, наразі опитані українські чиновники ще не можуть оцінити обсяг загального збитку внаслідок кібератаки, що почалася напередодні Дня Конституції України.

27 червня комп’ютерні системи українських банків та компаній було атаковано масовим інтернет-вірусом.

За попередньою інформацією, українські банки, установи, медіа, урядові інститути атакував вірус під назвою "Petya", що є різновидом вірусу WannaCry, який нещодавно пройшовся світом.

Відзначається, що листи, які містять вірус, приходили по електронній пошті протягом декількох тижнів.

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Економічна правда