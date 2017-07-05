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Україна в рази збільшила експорт ягід

Середа, 5 липня 2017, 10:10

Виробництво ягід в Україні за останні три роки стабілізувалося на позначці близько 130 тисяч тонн, при цьому експортні поставки зростають.

Про це повідомив генеральний директор компанії УкрАгроКонсалт Сергій Феофілов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Експорт ягід у 2014 році становив 21,5 тис. тонн, в той час як у 2016 році Україна поставила на зовнішні ринки вже 44,7 тис. тонн. У структурі експорту переважає морожена ягода (чорниця, малина, журавлина, ожина)", - уточнив експерт

Феофілов відзначив, що українські виробники ягід розширили географію експорту.

"Якщо раніше основними ринками збуту були країни ЄС, то зараз почався випуск на Близький Схід, ОАЕ", - додав він.

За словами Феофілова, ягідний бізнес залишається одним з інвестиційно привабливих сегментів аграрного сектора України.

Основними причинами цього тренду є висока маржинальність, зростаючий попит з боку внутрішнього і зовнішнього ринків, сприятливі кліматичні умови і тенденції здорового харчування.

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