Нафта Brent подешевшала до 49,55 долара за барель

Ціни на нафту слабо опускаються в середу на сигналах, що Росія не готова піти на нові скорочення видобутку.

Про це свідчать дані Bloomberg.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures опустилася на 0,06 долара (0,12%) - до 49,55 долара за барель.

Ціна ф'ючерсу на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі зменшилася на 0,08 долара (0,17%) - до 46,99 долара за барель.

У вівторок Brent подешевшала на 7 центів, торги WTI не проводилися у зв'язку зі святкуванням Дня незалежності в США.

За останні 8 сесій безперервного зростання ціни на нафту виросли на 11%, але залишаються істотно нижче відміток на початок року через побоювання, що зусилля з обмеження видобутку в країнах ОПЕК і їх партнерів не зможуть відновити баланс попиту і пропозиції на нафтовому ринку.

Зокрема, в червні країни ОПЕК збільшили видобуток нафти на 260 тис. барелів на добу в порівнянні з травнем. Приблизно половина підвищення пояснюється зростанням виробництва нафти у Лівії та Нігерії, звільнених від участі в угоді про обмеження видобутку.

У середу агентство Bloomberg з посиланням на анонімні джерела в уряді РФ повідомило, що Росія має намір дотримуватися поточної угоди, яка передбачає зниження видобутку в країнах ОПЕК+ на 1,8 млн б/д до кінця березня 2018 року.

Економічна правда