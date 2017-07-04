Луценко розповів про деталі справи проти екс-власників Приватбанку

Генпрокуратура розслідує справу щодо видачі Приватбанком кредитів для двох структур на десятки мільярдів гривень.

Про це під час брифінгу заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Він пояснив, що відповідно до заяви голови Приватбанку Олександра Шлапака ще кілька місяців тому, ГПУ дійсно відкрила низку кримінальних проваджень за різними кваліфікаціями щодо подій у Приватбанку. Зокрема, провадження грунтуються на подіях грудня 2016 року, а також періоду з 2008 по 2016 рік.

"На цей момент слідство ГПУ концентрується на одному з цих проваджень, в якому визначаються події навколо видачі кредитів двом структурам на кілька десятків мільярдів грн, при тому, що ці структури Нацбанком були визнані пов'язаними з бенефіціарами Приватбанку, тому їм було заборонено видавати кредити", - наголосив Луценко.

За його словами, наразі відбуваються допити як працівників кредитного комітету ПриватБанку, так і працівників Нацбанку, які відповідали за контроль над законністю дій банку.

"Йдуть допити свідків і ми замовили також проведення комплексної фінансової ревізії, яка, ймовірно, дасть підстави для висунення підозри", - підсумував Луценко.

Нагадаємо, як повідомив голова Приватбанку Олександр Шлапак, ГПУ відкрила кілька кримінальних справ проти колишніх керівників або власників банку за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до неплатоспроможності.

Економічна правда