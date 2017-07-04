"Приватбанк" повернув 5,3 мільярда рефінансування
Вівторок, 4 липня 2017, 12:05
Приватбанк повернув з початку поточного року 5,3 мільярда гривень рефінансування.
Про це під час підсумкової прес-конференції повідомив голова правління банку Олександр Шлапак.
"З початку року ми повернули близько 5,3 млрд гривень. Зараз наша заборгованість становить близько 12 млрд гривень. Вони були взяті під 20% річних. Це дорогий ресурс для нас", - сказав він.
Станом на 1 лютого загальний обсяг рефінансування, наданого банку, становив 15,516 млрд гривень.
Економічна правда
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