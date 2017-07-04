Світові ціни на нафту знижуються у вівторок вранці в рамках корекції після росту ввечері в понеділок.

Про це повідомляє ПРАЙМ.

Станом на 07.56 вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,52% - до 49,42 долара за барель. Ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшувалася на 0,49% - до 46,84 долара за барель. В ході торгів понеділка вартість нафти обох марок збільшувалася в середньому на 1,5%, а нафта марки Brent вперше з 12 червня піднялася вище позначки в 49 доларів за барель.

Трейдери очікують статистики по запасах нафти в США, яка буде опублікована в четвер. Аналітики прогнозують зниження запасів на 0,56%, або на 2,833 мільйона барелів, до 506,367 мільйона барелів. Як повідомляло міненерго країни на минулому тижні, комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 23 червня, виросли на 0,1 мільйона барелів, або на менш ніж 0,1% - до 509,2 мільйона барелів.