Уряд не буде виплачувати компенсацію Нафтогазу - Кістіон

Нинішній рівень прибутку НАК "Нафтогазу" унеможливлює виплату будь-якої компенсації компанії за постачання природного газу населенню за так званою спеціальною ціною.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

"Чистий прибуток НАК "Нафтогаз України" в 2016 році склав 22,5 млрд гривень, що порівняно з попереднім роком в рази більше (мінус 36,3 млрд гривень у 2015 році). Такі доходи свідчать, що економічно обґрунтованих витрат компанія не несе", - заявляє Володимир Кістіон.

"Компанія не несе жодних економічно обґрунтованих втрат від покладення на неї обов’язків постачати газ населенню за спеціальною ціною – 4 942 гривні за 1000 кубометрів", - додав він.

За словами віце-прем’єр-міністрв України, на етапі реформування української економіки, результатом якого має стати зростання доходів українських громадян, покладення на Нафтогаз спеціальних обов’язків є виправданим кроком Уряду.

Як зазначається, Кабмін оскаржуватиме рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо компенсації "Нафтогазу" збитків від поставок газу для населення.

Нагадаємо, у проект бюджету було закладено 31,5 мільярда компенсації "Нафтогазу" різниці ціни на газ.

Економічна правда