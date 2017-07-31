Всі розділи
Укр / Рус

В Україні будуть випускатися запчастини для BMW

Понеділок, 31 липня 2017, 16:40

Німецький виробник автомобілів ВМW уклав договір про постачання кабельної продукції з підприємством "Електроконтакт".

Про це пише Львівський портал.

Так, 26 липня 2017 року замовник від ВМW провів аудит на новоствореному підприємстві Nexans у Бродах (Львівська область).

За словами генерального директора "Електроконтакт Україна" Андрія Гаврильчика, Бродівське відділення підприємства затвердили постачальником кабельної продукції для концерну BMW.

Нагадаємо, новий завод Nexans у Бродах відкрили в червні поточного року. Це вже третє підприємство французького концерну у Львівській області.

Заводи концерну Nexans розташовані у понад 30 країнах світу на 5 континентах.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

BMW Україна
Матеріали за темою
BMW випустить електромобіль MINI в 2019 26 липня 2017, 14:00
Стали відомі найприбутковіші автоконцерни 2016 року 3 квітня 2017, 13:44
BMW зазнав збитків на мільйон євро через двох п’яних робітників 21 березня 2017, 09:46
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті