В Україні будуть випускатися запчастини для BMW
Німецький виробник автомобілів ВМW уклав договір про постачання кабельної продукції з підприємством "Електроконтакт".
Про це пише Львівський портал.
Так, 26 липня 2017 року замовник від ВМW провів аудит на новоствореному підприємстві Nexans у Бродах (Львівська область).
За словами генерального директора "Електроконтакт Україна" Андрія Гаврильчика, Бродівське відділення підприємства затвердили постачальником кабельної продукції для концерну BMW.
Нагадаємо, новий завод Nexans у Бродах відкрили в червні поточного року. Це вже третє підприємство французького концерну у Львівській області.
Заводи концерну Nexans розташовані у понад 30 країнах світу на 5 континентах.
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