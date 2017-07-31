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НБУ знизив офіційну гривню на 1 копійку

Понеділок, 31 липня 2017, 10:55

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 31 липня на 1 копійку та встановив його на рівні 25,91 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,39 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,3524 гривні.

Нагадаємо, 28 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,91-25,93 гривні за долар.

Економічна правда

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