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Dragon Capital купує 2 бізнес-центри

Понеділок, 31 липня 2017, 09:55

Антимонопольний комітет дозволив компанії Dragon Capital Investments Limited купити у БТА Банку два бізнес-центри.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

"Надано дозвіл компанії Dragon Capital Investments Limited (Нікосія, Кіпр) на опосередковану (через ТОВ "Проперті Менеджмент Солюшнс ТУ") покупку активів ПАТ "БТА Банк" у вигляді цілісного майнового комплексу Бізнес-центр "Прайм", - йдеться в тексті повідомлення .

Аналогічний дозвіл отримано для покупки БЦ "Євразія".

Бізнес-центр "Прайм" знаходиться в Києві, на вул. Жилянській 48-50. Загальна площа - 9500 кв. м.

БЦ "Євразія", площею 33422 кв. м., також знаходиться на вулиці Жилянській (№75).

Dragon Capital Investments афільована з інвестиційною компанією Dragon Capital.

Dragon capital — одна з найбільших інвестиційних компаній України. Компанія була створена 2000 року в Києві вихідцем з чеської інвестиційної компанії Wood&Co Томашем Фіалою, якому належить контроль над компанією і сьогодні.

Крім Фіали, в компанії мають частки міноритарні акціонери. Донедавна серед них був один з найбільших світових банків Goldman Sachs.

Компанія надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів. Брокерський відділ Dragon Capital є найбільшим українським торговцем акціями. Крім торгівлі на фондовому ринку, компанія також інвестує в український ринок житлової та комерційної нерухомості.

Так, британський фонд DUPD, створений Dragon Capital у лютому 2007 року, вже інвестував понад 250 млн дол у низку проектів в Україні.

Серед них — житловий комплекс Obolon Residences, котеджне містечко Green Hills, клубне селище Riviera Villas, мережа гіпермаркетів "Нова лінія", компанія Arricano, яка інвестує в об'єкти торгової нерухомості: торгово-розважальні центри Skymall (Київ), Sun Gallery (Кривий Ріг), City Mall (Запоріжжя), Inter Mall (Сімферополь).

До активів інвесткомпанії входить також компанія "Медіа-ДК", яка видає журнал і сайт "Новое время". Фіала також очолює Європейську бізнес-асоціацію і вважається одним з найвпливовіших інвестбанкірів в Україні.

До інвестицій компанія ставиться вкрай обережно. Український Forbes свого часу охрестив Фіалу "Капітаном обережність". Так, його компанія ніколи не інвестувала в акції позикові гроші.

Читайте також інтерв'ю з гендиректором інвесткомпанії Dragon Capital Томашем Фіалою: "Без МВФ ми навіть до президентських виборів не дійдемо"

Економічна правда

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Dragon Сapital нерухомість
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