Угода про ЗВТ з ЄС та Канадою відкриває для України нові можливості – Гройсман
Угода про зону вільної торгівлі з Європейським союзом і Канадою відкриває для України нові можливості і ринки.
Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив у привітанні працівників торгівлі України з професійним святом, передає Урядовий портал.
"На шляху європейської інтеграції на нас чекає також подальше поглиблення торговельних відносин з Європейським Союзом. Угода про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом та Канадою відкриває для України нові ринки та нові можливості, якими ми вже починаємо користуватися", - сказав Гройсман.
"Українські фахівці отримують неоціненний досвід у процесі реалізації міжнародних торговельних угод та контрактів", - підкреслив він.
За словами Гройсмана, уряд активно працює над тим, щоб встановити чіткі, прозорі і зрозумілі правила, які будуть вигідними для усіх сторін – від виробника до кінцевого споживача товару.
Нагадаємо, зона вільної торгівлі з Канадою починає діяти 1 серпня 2017 року.
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