Бориспіль стане хабовим аеропортом – гендиректор
На нараді у прем'єр-міністра Гройсмана щодо розвитку ринку авіаперевезень в Україні було прийнято рішення, що Бориспіль буде розвиватися, як хабовий аеропорт, оскільки ця модель вже довела свою економічну ефективність.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний директор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін.
За його словами, це поняття буде внесено до Стратегії розвитку транспортної галузі в частині авіаційного транспорту.
"Прем'єр-міністр підтримав ініціативу адміністрації аеропорту про плани інфраструктурного розвитку, зокрема, розширення галереї діючого терміналу, розширення перону біля терміналу D, розширення транзитної зони, модернізація багажної системи, реконструкція другої злітно-посадкової смуги протягом п'яти років і запуск центральної заправної станції", - написав Рябікін.
Також на нараді обговорювалися перспективи регіональних аеропортів з метою розвитку української авіації. Зокрема, можливості регіональних аеропортів обслуговувати авіакомпанії, які розвивають лоу-кост модель.
Крім цього був виділений великий блок питань, пов'язаних із здешевленням внутрішніх авіаперевезень - принципи оподаткування, здешевлення вартості авіапалива тощо.
За словами Рябікіна, найближчим часом буде сформована міжвідомча робоча група, яка займеться відпрацьовуванням усіх перерахованих вище питань.
Економічна правда
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