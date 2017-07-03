Суд повторно заарештував фігуранта "справи Онищенка"

Валерія Постного, одного з ключових фігурантів "газової справи" народного депутата Олександра Онищенка, суд повторно взяв під варту на 60 днів, збільшивши заставу з 10 до 50 мільйонів гривень.

Підозрюваний залишиться у Львівському СІЗО, повідомляє видання "Наші гроші".

Адвокат та сам підозрюваний в ході судового засідання 3 липня переконували суд, що не збираються переховуватись від слідства.

Як відомо, Олександра Онищенка й ще 20 осіб підозрюють у махінаціях із газом держкомпанії "Укгазвидобування", який отримували за угодою про спільну діяльність.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила Апеляційний суд Києва встановити розмір застави для Постного у 1,6 млрд гривень.

За версією слідства, з січня 2013 року до січня 2016-го компанії, підконтрольні Онищенку, перепродавали куплений у держкомпаній газ своїм же фірмам за заниженими цінами, а після цього реалізовували його кінцевим споживачам за ринковою ціною. Цим державі завдали шкоди на суму 1 млрд 613 млн гривень.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, вказані його мама, 75-річна Інеса Кадирова, й адвокат Валерій Постний – у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

У червні було затримано 11 осіб, підозрюваних у причетності до газової схеми, в результаті дії якої державі було завдано збитків на рівні 3 млрд грн.