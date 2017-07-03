Українці зможуть перераховувати валюту за кордон на підставі е-ліцензій

Національний банк України запроваджує видачу українцям валютних ліцензій в електронній формі.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Як повідомляється, фізичні особи (крім підприємців) зможуть отримувати електронні індивідуальні ліцензії на перерахування іноземної валюти за кордон для здійснення окремих валютних операцій через уповноважені банки.

Зазначається, що на підставі е-ліцензій фізична особа зможе протягом одного календарного року перерахувати іноземну валюту за кордон на загальну суму до 50 тисяч доларів США (в еквіваленті).

Скористатися е-ліцензіями в межах встановленого ліміту фізичні особи зможуть для здійснення трьох видів валютних операцій: для інвестицій за кордон, з розміщення коштів на власних рахунках за межами України, з метою виконання зобов’язань перед нерезидентами за договорами страхування життя.

Для надання е-ліцензій та збору інформації про використання встановленого ліміту Національний банк запроваджує автоматизовану інформаційну системи "Реєстр індивідуальних ліцензій на здійснення фізичними особами валютних операцій".