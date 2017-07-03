Відтік інвестицій з Росії став рекордним за 3,5 роки

За останні чотири місяці іноземні інвестори вивели з російських акцій понад 1,6 млрд доларів, що є максимальним відтоком за останні три з половиною роки.

Про це свідчать дані Emerging Portfolio Fund Research, передає "Комерсант".

Дані свідчать, що іноземні інвестори й далі скорочують вкладення в фонди, орієнтовані на російський фондовий ринок.

Як зазначається, обсяг коштів, виведених з таких фондів за тиждень, що закінчився 28 червня, перевищив 83 млн доларів.

Майже безперервний відтік іноземних інвестицій з російського ринку триває з кінця лютого. В цілому за чотири місяці він перевищив 1,6 млрд доларів.

Відтік інвестицій з російських фондів відбувається на тлі їх припливу в активи інших країн, що розвиваються.

За даними EPFR, на минулому тижні фонди emerging markets залучили майже 1,9 млрд доларів, а за чотири місяці - майже 28 млрд доларів.

Російський ринок акцій опинився в числі аутсайдерів. Більший обсяг коштів був виведений тільки з Китаю (4 млрд доларів), але розмір цього ринку істотно більше російського.

Лідерами з залучення коштів серед країн БРІК стали Індія і Бразилія, до фондів яких за чотири місяці було інвестовано відповідно 2,6 млрд доларів і 1 млрд доларів.