У Запоріжжі почали виробництво дешевих трамваїв

Комунальне підприємство Запорізької міської ради Запоріжелектротранс розпочало випуск трамваїв, зібраних на власній виробничій базі.

Про це повідомила міська влада Запоріжжя, передає Новое время.

Відзначається, що 27 липня після серії випробувань на маршрут в Запоріжжі вийшов перший трамвай збірки Запоріжелектротрансу.

У 2017 році на базі Запоріжелектротрансу буде зібрано чотири трамваї, а в 2018 році - 5. Раніше Запоріжелектротранс отримав ліцензію на збірку 50 трамваїв.

Вартість трамвая становить 6 млн грн, з яких 4 млн грн - ціна кузова, купленого у компанії Політехносервіс (Калуш), яка виробляє їх за ліцензією PRAGOIMEX a.s (Чехія).

"Ця сума включає придбання кузова, інших комплектуючих, капітальний ремонт ходової частини, складання силами робочих Запоріжелектротрансу. В результаті трамвай обходиться місту мінімум в три рази дешевше, ніж якби його придбали в інших містах України", - йдеться в повідомленні.

Запоріжжя має намір залучити 15 млн євро кредиту у ЄІБ на покупку громадського транспорту в 2017.

Нагадаємо, Львівський "Електронтранс" поскаржився в АМКУ, що польські трамваї не відповідають стандартам.