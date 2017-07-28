Росія зізналася, що в окупований Крим були поставлені турбіни Siemens

Росія доставила турбіни Siemens в окупований Крим після того, як німецька компанія відмовилася викупати їх назад у російської "Технопромекспорт".

Про це йдеться в повідомленні "Технопромекспорт", передає Reuters.

Як повідомляється, у зв'язку з банкрутством "дочка" "Ростеху" у 2016 році пропонувала німецькій компанії "викупити турбінні установки".

"Був розміщений відповідний відкритий конкурс, але Siemens від пропозиції відмовилася", - наголошується в повідомленні.

У зв'язку з цим турбіни були продані іншій компанії, після чого "пройшли модернізацію" і були "перероблені під [Кримський] проект".

Нагадаємо, 5 липня інформаційне агентство Reuters із посиланням на власні джерела розповсюдило інформацію, що Росія направила до Криму газові турбіни німецького концерну Siemens, незважаючи на те, що ЄС заборонив європейським компаніям поставляти енергетичні технології на територію півострова.

Турбіни призначалися для проекту на Таманському півострові у Росії, але РФ запланувала використати їх для будівництва нових кримських ТЕС.

У компанії Siemens факт поставки заперечили.

У свою чергу компанія "Ростех" заявила, що не закуповувала турбіни для ТЕС в Криму безпосередньо у німецької компанії Siemens, а придбала обладнання на вторинному ринку.

Згодом Siemens заявив про наміри судитися з компанією "Технопромекспорт", якій продали турбіни, вимагаючи від росіян вивезення турбін із Криму.

Після цього концерн Siemens заявив, що припинить свою частку участі у російській компанії "Інтеравтоматика", яка була посередником у встановленні турбін.

Крім того, Siemens припинить постачання обладнання для виробництва електроенергії за існуючими контрактами державних замовників в Росії.

Нагадаємо, загальна потужність генерації на півострові - 920,3 МВт, на піку потрібно до 1,43 ГВт. Частину попиту закриває енергоміст через Керченську протоку (800 МВт) і перевезені з інших регіонів РФ мобільні ГТЕС.

Як відомо, наприкінці 2015 року в Херсонській області була повалена енергоопора ЛЕП, після чого електропостачання Криму з України припинилося.

Окупанти будуть в Криму дві ТЕС, аби закрити енергодефіцит в регіоні.

Економічна правда