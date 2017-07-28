Україна не повинна платити штрафи за "боргом Януковича" до рішення апеляційного суду

Україна не має сплачувати ані основний борг, ані відсотки по боргу Януоковича до рішення Лондонського апеляційного суду.

Про це ЕП повідомили джерела, близькі до КМУ.

"Жодна сума, як по відношенню до основної суми боргу, купону та відсотків, наразі не підлягає сплаті", - заявили у коментарі Економічній правді.

За його словами, такі суми не підлягатимуть сплаті принаймні до прийняття рішення англійським Апеляційним судом по апеляційній скарзі України, що буде не раніше січня 2018 року. Україна повинна буде заплатити ці суми лише, якщо апеляційна скарга України буде залишена без задоволення.

Як повідомило джерело, остаточна сума ще підлягає визначенню між сторонами.

Відсоткова ставка (8%), яка застосовується до основної суми боргу, є стандартною ставкою, яка застосовується за судовим рішенням згідно англійського права, та була визначена як застосовна у Договорі про довірче управління.

"За умовами договору та за тлумаченням судді Блера стандартна судова ставка щодо боргу за судовим рішенням у розмірі 8% підлягає застосуванню до основної суми боргу, коли цей борг начебто підлягав сплаті (тобто з 21 грудня 2015 року) та до здійснення платежу. Відсотки також нараховуються на неоплачений купон у розмірі 750 млн. доларів з того часу, як він мав бути оплачений і до моменту платежу", - зазначив співрозмовник ЕП.

Також від додав, що суд вирішив відмовити у застосуванні формули, запропонованої Росією, і натомість застосував запропоновану Україною формулу, як таку, що підлягає застосуванню до розрахунку відсотків до купону, а саме: 3-місячний LIBOR в доларах США плюс 2%, що є нижчою за ставкою, запропоновану Росією.

Раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Україна, окрім основного боргу та несплаченого купона, має сплатити також щоденний штрафний відсоток, який становить більше 673 тисяч доларів і розраховується з 21 грудня 2015 року.

Нагадаємо, 23 червня Мінфін повідомляв, що Україна подала свої документи щодо апеляційного оскарження до англійського Апеляційного суду. Англійський суд розгляне апеляцію в січні 2018 року.

26 липня Високий суд Лондона ухвалив подальше зупинення виконання судового рішення до завершення розгляду апеляції України у справі про повернення Росії єврооблігацій на суму 3 мільярди доларів за домовленостями з Віктором Януковичем.

Як відомо, 29 березня 2017 року Високий Суд Лондона зобов'язав Україну погасити єврооблігації на 3 млрд доларів і виплатити відсотки, але дозволив Україні подати апеляцію і призупинив своє рішення.

Ще у грудні 2013 року президент Росії Володимир Путін і тодішній президент України Віктор Янукович домовилися про виділення кредиту в сумі 15 млрд доларів через розміщення українських цінних паперів.

Облігації на 3 млрд доларів були розміщені на Ірландській фондовій біржі 20 грудня 2013 року і викуплені Росією.

У жовтні 2015 року, після переговорів, власники 13 з 14 випусків єврооблігацій України на загальну суму 14,36 млрд доларів і 600 млн євро погодилися на їх реструктуризацію.

Україна не отримала згоди від Росії щодо реструктуризації єврооблігацій на 3 млрд доларів з терміном погашення 20 грудня 2015 року.

У грудні 2015 року Кабінет міністрів ввів мораторій на виплату 3 млрд доларів за єврооблігаціями.

У лютому 2016 року Росія подала позов проти України до Високого суду Лондона щодо стягнення боргу, а у травні Україна подала документи зі свого захисту в рамках цього судового процесу.

Галина Калачова, ЕП