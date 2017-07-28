Президент підписав закон, який зобов’язує ставити лічильники

Президент України Петро Порошенко підписав Закон України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".

Про це повідомляє прес-служба голови держави.

Закон визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення комерційного, зокрема розподільного, обліку послуг з постачання теплової енергії, гарячої води і централізованого водопостачання.

"Цим Законом запроваджується обов'язковий облік тепла і води", - йдеться у повідомленні.

Документ передбачає обов'язкове оснащення лічильниками всіх будівель, приєднаних до зовнішніх теплових мереж, мереж гарячого та холодного водопостачання.

Відповідно до закону, такі лічильники мають бути встановлені операторами зовнішніх мереж до 1 жовтня 2018 року (для житлових будинків) або до 1 жовтня 2017 року (для нежитлових будівель).

Крім того, згідно з прийнятим документом, для багатоквартирних будинків обов'язковим буде оснащення індивідуальними приладами обліку або приладами-розподільниками показників споживання теплової енергії.

Такі лічильники повинні бути встановлені до 1 жовтня 2018 року (для нежитлових будівель з кількома споживачами - до 1 жовтня 2017 року).

Закон забороняє приєднання до мереж нових будівель, які не обладнані зазначеними вище лічильниками.

Документ також встановлює, що розрахунки за комунальні послуги повинні здійснюватися виключно на підставі даних комерційного обліку, що гарантує доступ до таких даних для споживачів.

В прес-службі підкреслили, що завдяки обліку населення платитиме лише за спожиті ресурси і це сприятиме зменшенню витрат споживачів на оплату комунальних послуг.

"Нормами Закону визначено порядок оснащення будівель та окремих приміщень вузлами комерційного обліку, їх обслуговування, заміни та абонентського обліку, особливості зняття показів вузлів обліку та відповідного розподілу обсягу спожитих комунальних послуг, організаційно-правові засади формування рахунків на оплату комунальних послуг", - йдеться також у повідомленні.

В прес-службі зазначили, що за оцінками експертного середовища, прийняття документу дозволить знизити на три чверті обсяг необлікованих витрат води у внутрішньо-будинкових системах та скоротити споживання теплової енергії протягом 1-3 років у середньому на 15-20%, що, у свою чергу, сприятиме зменшенню споживання газу та скороченню викидів парникових газів.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 червня 2017 року схвалила обов'язкове встановлення лічильників води і тепла.

Як повідомлялося, Міністерство економічного розвитку і торгівлі виступало проти ухвалення закону про обов'язкове встановлення лічильників води і тепла, тому що ухвалення закону буде суперечити принципам стандартизації та метрології.

В липні 2016 року в Державному агентстві з питань енергоефективності заявили, що введення 100% обліку споживання тепла і води населенням дозволить скоротити використання теплової енергії на 15-20%.



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Економічна правда