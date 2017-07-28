Суд не дозволив УЗ переплатити WOG майже сто мільйонів за пальне

Господарський суд Києва визнав недійсною додаткову угоду до контракту між філією "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Українська залізниця" та ТОВ "Вог Аеро Джет", якою було підвищено вартість закупівлі дизпалива майже на 92 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Зазначена угода укладена з грубим порушенням закону "Про здійснення держзакупівель" та явно в інтересах постачальника", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у березні 2016 року ТОВ "Вог Аеро Джет" виграла тендер та уклала з Філією "Центр забезпечення виробництва" договір поставки дизпалива за економічно вигідною ціною, нижчою за ринкову.

Згодом службові особи "Укрзалізниці" та представники фірми тричі (23, 25 і 29 березня) укладали додаткові угоди до даного договору поставки.

Цими додатковими угодами службові особи "Укрзалізниці", користуючись нормою закону про можливість підвищення ціни до 10% у випадку її коливання на ринку, кілька разів збільшували вартість дизпалива для залізниці.

Водночас між другою і третьою додатковою угодою ринкові ціни на пальне не зростали, а тому укладання третьої додаткової угоди суперечило вимогам законодавства.

Як наслідок, закупівельна ціна дизпалива не лише втратила свою економічну вигідність, але й перевищила ринковий рівень цін, що призвело до спотворення результатів торгів.

Економічна правда